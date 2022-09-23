Basketbol: Pınar Cup 2022 - Son Dakika
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Basketbol: Pınar Cup 2022

23.09.2022 22:08
Basketbol: Pınar Cup 2022

Basketbolda Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğindeki Pınar Cup 2022'nin ikinci maçında Ukrayna temsilcisi Prometey, Fenerbahçe Beko'yu 93-89 yendi.

Basketbolda Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğindeki Pınar Cup 2022'nin ikinci maçında Ukrayna temsilcisi Prometey, Fenerbahçe Beko'yu 93-89 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 29-21 önde bitiren Prometey, ikinci periyodu da 46-45 üstün tamamladı.

Ukrayna temsilcisi, üçüncü periyodu ise 71-59 galip geçti. Şehmus Hazer'in 16 sayı ürettiği son periyotta Fenerbahçe Beko bitime 42 saniye kala 89-88 üstünlük kurmasına rağmen Prometey, müsabakayı 93-89 kazandı.

Pınar Cup 2022 yarın saat 15.30'daki Pınar Karşıyaka-Prometey maçıyla tamamlanacak.

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İzmir haberi... Pınar Karşıyaka'nın rakibi Prometey İzmir haberi... Pınar Karşıyaka'nın rakibi Prometey Basketbol: Pınar Cup 2022 Basketbol: Pınar Cup 2022
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Basketbol: Pınar Cup 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Basketbol: Pınar Cup 2022 - Son Dakika
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