Basketbolda Türkiye liglerine Fenerbahçe damgası - Son Dakika
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Basketbolda Türkiye liglerine Fenerbahçe damgası

01.07.2022 15:55
Basketbolda Türkiye liglerine Fenerbahçe damgası

Fenerbahçe Kulübü, basketbolda elde ettiği başarılarla Türkiye liglerine damga vurdu.

Fenerbahçe Kulübü, basketbolda elde ettiği başarılarla Türkiye liglerine damga vurdu.

Son dönemlerde futbol dışındaki branşlarda yaptığı yatırımlar ve aldığı başarılarla dikkati çeken sarı-lacivertli kulüp, bu sezon Türkiye'de basketbolda A takım seviyesinde mücadele ettiği liglerde şampiyonluğa ulaştı.

Başantrenör Aleksandar Djordjevic yönetiminde THY Avrupa Ligi'nde play-off'a kalamayan sarı-lacivertli erkek basketbol takımı, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Son iki sezonun Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i play-off final serisinde 3-1 ile geçen Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki 2 sezonluk şampiyonluk hasretini sonlandırdı. Sarı-lacivertliler, son 6 yıldaki 4. şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Kadınlardan bir şampiyonluk, 2 final

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı da Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider tamamladı.

Sarı-lacivertliler, play-off finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni geçti ve şampiyonluğa uzandı. Fenerbahçe, 4. kez üst üste şampiyon olurken, ligdeki şampiyonluk sayısını da 16'ya çıkardı.

Fenerbahçe Safiport, bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ile Türkiye Kupası'nda finale çıkarken ikincilikle yetindi.

Son zafer tekerlekli sandalye basketbolunda

Fenerbahçe, bu sezon basketboldaki son şampiyonluğunu tekerlekli sandalye takımıyla elde etti.

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertliler, play-off final serisinde karşılaştığı Gazişehir Gaziantep'i 2-1 ile geçerek şampiyon oldu.

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye'de basketbol branşının A takım seviyesindeki tüm ligleri şampiyon tamamladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Basketbolda Türkiye liglerine Fenerbahçe damgası - Son Dakika

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