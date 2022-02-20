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Basketbolun rekortmen annesine önemli görev - Son Dakika

Basketbolun rekortmen annesine önemli görev

20.02.2022 13:19
Basketbolun rekortmen annesine önemli görev

Basketbolda 48 yaşında halen profesyonel liglerde forma giyen ilk kadın sporcu olan Banu Karadağlı, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'nun spor kurulu başkanı oldu.

Basketbolda 48 yaşında halen profesyonel liglerde forma giyen ilk kadın sporcu olan Banu Karadağlı, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'nun spor kurulu başkanı oldu.

1986 yılında henüz 13 yaşındayken başlayıp, 35 yıldır sürdürdüğü kariyerinde liglerde birçok kulüpte forma giyerek, son yıllarda Uluslararası Veteranlar Ligi FIMBA Avrupa'da üst üste en değerli kadın oyuncu ödülünü alan Karadağlı, örnek bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Aynı zamanda halen ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray NEF forması giyen Okben Ulubay'ın da annesi olan Karadağlı, 34 ülkede ve Türkiye'de 65 şehirde temsilciliği bulunan Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'nda (UDF) spor kurulu başkanı görevine getirildi.

Karadağlı, yeni göreviyle ilgili müthiş bir heyecan duyduğunu belirterek, "Beni bu göreve layık gören sevgili UDF Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay'a çok teşekkür ederim. Bu uluslarlarası aktivitelerin içerisinde yer almak beni çok duygulandırdı" dedi. Yaptıkları organizasyonlardan da bahseden Karadağlı, "Melek yüzlerimizi parkeye çıkardım. Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin 3'üncü Kış Veteran Uluslararası Basketbol Turnuvası'nda farkındalık yaratabilmek adına melek yüzlerimiz final maçında boy gösterdi. Onlar sahada mücadele ederken o kadar mutlu oldular ki maç hiç bitmesin istediler. Karşılaşmanın bitmesinin ardından kıymetli çocuklarımızın madalyalarını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem verdi" diye konuştu.ÜLKE ÜLKE GEZECEKLERBanu Karadağlı, down sendromlu çocuklar için yapılan organizasyonların sadece tek bir etkinlik ile sınırlı kalmayacağının altını çizdi. Başarılı sporcu, gelecek organizasyonların programlarının hazır olduğunu belirtirken, sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında etkinliklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.KLİPTE YER ALDIBanu Karadağlı, 48 yaşında aktif olarak sürdürdüğü basketbol kariyeri ve UDF'deki yeni görevinin yanında ünlü şarkıcı Ozan Orhon'un yeni klibinde de oyuncu olarak yer aldı. Karadağlı, yakın arkadaşı Orhon'un Arı isimli şarkısının 26 Ocak'ta yayınlanan klibinde basketbol topuyla boy gösterdi.

Basketbolun rekortmen annesine önemli görev
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Togo Cumhuriyeti, Down Sendromu, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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