Basketbolun rekortmen annesine önemli görev

Basketbolda 48 yaşında halen profesyonel liglerde forma giyen ilk kadın sporcu olan Banu Karadağlı, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'nun spor kurulu başkanı oldu.

1986 yılında henüz 13 yaşındayken başlayıp, 35 yıldır sürdürdüğü kariyerinde liglerde birçok kulüpte forma giyerek, son yıllarda Uluslararası Veteranlar Ligi FIMBA Avrupa'da üst üste en değerli kadın oyuncu ödülünü alan Karadağlı, örnek bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Aynı zamanda halen ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray NEF forması giyen Okben Ulubay'ın da annesi olan Karadağlı, 34 ülkede ve Türkiye'de 65 şehirde temsilciliği bulunan Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'nda (UDF) spor kurulu başkanı görevine getirildi.