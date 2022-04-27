Başlangıç ve bitiş noktası değişen 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nun parkur ölçümü yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Başlangıç ve bitiş noktası değişen 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nun parkur ölçümü yapıldı

27.04.2022 13:52
Başlangıç ve bitiş noktası değişen 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nun parkur ölçümü yapıldı

Edirne'de başlangıç ve bitiş noktası değişen 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nun parkur ölçümü gerçekleştirildi.

Edirne'de başlangıç ve bitiş noktası değişen 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nun parkur ölçümü gerçekleştirildi.

Başlangıç ve bitiş noktası, Karaağaç'taki Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak belirlenen ve 8 Mayıs'ta düzenlenecek 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nun parkur ölçümü, Dünya Atletizm Birliğinin B sertifikalı ölçümcüleri tarafından yapıldı.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı ve maraton koordinatörü Önder Akdağ, AA muhabirine, maratonun başlangıç ve bitiş noktaları haricinde parkurda herhangi bir değişik bulunmadığını söyledi.

Yarı maratonun başlangıç ve bitiş noktasının, Güzel Sanatlar Fakültesinin bulunduğu tarihi tren garı olarak belirlendiğini belirten Akdağ, "Son haliyle parkurun ölçümü ve tescili gerçekleştiriliyor. Bununla ilgili de federasyonumuz tarafından yetkili personel görevlendirildi. Başlangıç noktasının işaretini koyarak ölçümü başlattık." dedi.

Akdağ, bu gece sona erecek kayıtların 2022 Edirne Yılı'na atıfta bulunmak üzere 1022 kişiyle sınırlı tutulduğunu ifade etti.

Başlangıç ve bitiş noktası değişen 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nun parkur ölçümü yapıldı
Başlangıç ve bitiş noktası değişen 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nun parkur ölçümü yapıldı
Başlangıç ve bitiş noktası değişen 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nun parkur ölçümü yapıldı
Başlangıç ve bitiş noktası değişen 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nun parkur ölçümü yapıldı

YORUMLAR
500

Güzel Sanatlar Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Edirne, Akdağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Başlangıç ve bitiş noktası değişen 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nun parkur ölçümü yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:05 Çin'de insana bulaşan ilk H3N8 virüsü vakası tespit edildi: Yüksek ateşle başlıyor
14:02 Eşinin Gezi Davası paylaşımları sebebiyle görevinden alınan Vali Funda Kocabıyık'ın bu görüntüleri tekrar hatırlandı
13:54 Meral Akşener'in konuşması sırasında prompter'ı bozuldu: Elektronik bir arıza var herhalde
13:48 Uçaklarda maske takmak zorunlu mu? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
13:22 Bülent Arınç'tan Kadir Gecesi vesilesiyle "adil yargılanma hakkı" ve "adalet" mesajları: Gezi davasını mı işaret etti?
13:14 Teknik Direktör Jorge Jesus Fenerbahçe hakkında konuştu: Görüştüm ama anlaşma yok
13:06 Canlı yayında "Burada bir hesap hatası yok mu?" sorusuna Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Bu bir matematiktir
12:59 Millet bahçesi tabelasındaki M harfini çalıp sattı, tutuklandı! 7 yıla kadar hapsi isteniyor!
12:48 Rusya'dan Batı'ya tehdit: Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerinin askeri üslerini vurabiliriz
12:40 Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Batı'nın gönderdiği silahları füzeyle vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 14:13:08. #1.12#
SON DAKİKA: Başlangıç ve bitiş noktası değişen 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nun parkur ölçümü yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement