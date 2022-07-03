Başpehlivan Cengizhan Şimşek "hamam" ritüelini sürdürdü - Son Dakika
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Başpehlivan Cengizhan Şimşek "hamam" ritüelini sürdürdü

03.07.2022 22:26
Başpehlivan Cengizhan Şimşek "hamam" ritüelini sürdürdü

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek, "pehlivan hamamı" geleneğini sürdürdü.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek, "pehlivan hamamı" geleneğini sürdürdü.

Finalde rakibi Mustafa Koç'u yenen Cengizhan Şimşek altın kemeri kuşanması ve doping testini yaptırması sonrası Er Meydanı'ndan ayrıldı.

Taraftarlarıyla birlikte Selimiye Camisi yanındaki Tarihi Saray Hamamı'na doğru kispetli şekilde yürüyen Şimşek, kendisini alkışlayan kalabalığı selamladı.

Hamama giren Cengizhan Şimşek, başpehlivanların "pehlivan hamamı" geleneğini sürdürdü.

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Kaynak: AA

Mustafa Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başpehlivan Cengizhan Şimşek 'hamam' ritüelini sürdürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başpehlivan Cengizhan Şimşek "hamam" ritüelini sürdürdü - Son Dakika
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