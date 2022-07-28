Aleksandr Mikhaylov: "Futbolcularıma teşekkür etmek istiyorum" - Son Dakika
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Aleksandr Mikhaylov: "Futbolcularıma teşekkür etmek istiyorum"

28.07.2022 23:44
Aleksandr Mikhaylov: "Futbolcularıma teşekkür etmek istiyorum"

BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhaylov, Konyaspor karşısında mücadelelerinden dolayı futbolcularına teşekkür ederek, maç sonu rakip taraftarın kendilerini alkışlamalarına sevindiklerini söyledi.

BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhaylov, Konyaspor karşısında mücadelelerinden dolayı futbolcularına teşekkür ederek, maç sonu rakip taraftarın kendilerini alkışlamalarına sevindiklerini söyledi.

BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhaylov, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Konyaspor'a 2-0 mağlup oldukları maça ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugünkü skoru beklemediklerini belirten Aleksandr Mikhaylov, "2-0 olarak beklemiyorduk. Bu maça çıkıp böyle bir oyun gösterdikleri için futbolcularıma teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Mikhaylov, oyuncu değişikliğinin sorulması üzerine, 3 değişikliğini yaşanan sakatlıklardan dolayı yaptıklarını söyledi.

Mikhaylov, Konyaspor taraftarının maç sonunda kendilerini alkışlamasıyla ilgili ise, "Böyle bir olayla kendim de ilk defa karşılaşıyorum. Taraftarın bizi, karşı takımı alkışlamasını açıkçası beğendik. Bizim gösterdiğimiz oyuna teşekkür etmelerine sevindik" ifadelerini kullandı. - KONYA

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BATE Borisov: 2-0 BATE Borisov: 2-0 Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Kaynak: İHA

Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aleksandr Mikhaylov: 'Futbolcularıma teşekkür etmek istiyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aleksandr Mikhaylov: "Futbolcularıma teşekkür etmek istiyorum" - Son Dakika
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