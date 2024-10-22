Batman\'da cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için kız ve erkekler aynı takımda oynadı

Spor

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinde düzenlenen geleneksel voleybol turnuvasına katılan takımlar, kadın erkek eşitliğine dikkat çekmek için kız ve erkekler aynı takımda oynadı.

Belediye ve Sason İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak düzenlenen Yücebağ Borsa İstanbul Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen geleneksel Yücebağ şenlikleri ödüllü voleybol turnuvası, 14 takım ve 140 sporcunun katılımı ile başladı. Oluşturulan takımlarda kız ve erkek sporcular aynı takım içerisinde yer alarak sahada kozlarını paylaştı.

Düzenlenen turnuvada kız ve erkek sporcular takımlarda karışık oynayarak, kadın erkek eşitliğine dikkat çekmeye çalıştıklarını belirten Şehitler Orta Okulu öğrencisi Tuğba Koç, "Biz bu turnuvada çok eğlendik. Kızlar erkekler nasıl güçlü olduğumuzu gördük. Bu turnuvanın bölgeye örnek olmasını amaçladık. Bunu başardıysak ne mutlu bize" dedi.

Umurlu Orta Okulu öğrencilerinden Ebu Bekir Akkuş ise "Bu gün kızlar ve erkekler birlikte mücadele ettik. Aynı zamanda kızların gücünü de gördük. Bu turnuvada ikinci olduk ama yine de çok mutlu olduk. Kadınların gücüne şahit olduk. Hepsini tebrik ederim" diye konuştu.

Turnuvaya ev sahipliği yapan Yücebağ Borsa İstanbul Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulu Müdürü Hamdi Çelebi, turnuvada kız ve erkek sporcuların aynı takımda yer almasıyla ilgili amacın kadın erkek eşitliğine, aynı zamanda cinsiyet ayrımının olmadığına dikkat çekmek olduğunu söyledi. Çelebi, "Bölgemizde kız çocuklarımızın okullaşma oranları çok az, kızlarımızın oyunlara katılımı olmuyor. Biz bu algıyı kırmak için kız ve erkeklerin beraber bir şeyleri daha iyi başardığını gösterdik. Bu turnuvada kız ve erkek oyuncularımızı aynı takımda karışık oynatarak algıyı kırmak istedik ve bunu da başardığımıza inanıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Turnuvada tüm rakiplerini elemeyi başaran Şehitler Orta Okulu ile Umurlu Orta Okulu takımları finalde kozlarını paylaştı. Final maçında rakibini 3-1 yenmeyi başaran Şehitler Orta Okulu Takımı şampiyon oldu. - BATMAN