Hasankeyf'te Flyboard Festivali Rüzgarı - Son Dakika
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Spor

Hasankeyf'te Flyboard Festivali Rüzgarı

Hasankeyf\'te Flyboard Festivali Rüzgarı

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde düzenlenen festival kapsamında flyboard gösterisi yapıldı. Sporcular, su seviyesinden yükselerek akrobasi hareketleri sergiledi. Flyboard sporcusu Tayfun Borozan, denizi olmayan bölgede bu sporu tanıtmaktan heyecan duyduklarını belirtti. Ilısu Barajı ise dünyada birinci sırada yer alıyor.

08.09.2024 14:55
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Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan Ilısı Barajı üzerinde 4. Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali dahilinde gösteri yapan sporcular, flyboard ile su seviyesinden yaklaşık 10 ile 15 metre yükselerek akrobasi hareketleri sergiledi.

Hasankeyf Limanı'nda festivale katılan Batmanlılara unutulmaz akrobasi hareketleri sergileyen Katerina Borozan ve eşi Tayfun Borozan, denizi olmayan Batman'da festivale unutulmaz gösteriler sunduklarını belirtti. Batı illerinde sundukları gösterileri denizi olmayan Batman'da sergilediklerini söyleyen Flyboard sporcusu Tayfun Borozan, "Bu gün Batman Hasankeyf'teyiz. Burada güzel bir flyboad gösterisi sunduk. Flyboardu buradaki vatandaşlarla buluşturduk. Bu spor, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Batı illerinde daha fazla yaptığımız bu gösteriler orada yoğun ilgi gördüğü için bu bölgede yaşayan vatandaşlara da göstermek istedik. Denizi olmayan Güneydoğu'da bu sporu tanıtmak bizim için de heyecan verici oldu. Herkesin çok beğendiği bir göster sunduk" dedi.

"Eşsiz doğa eşliğinde bu sporu yapmak bizleri sevindirdi"

Tarihi kentte ilk defa flyboard gösterisi sunmanın keyfini yaşadığını ifade eden Rus vatandaşı Katerina Borozan da, "Burada doğa ve manzara çok güzel. Biz buraya flyboard gösterimi için geldik. Bu sporu yapmayı çok seviyoruz. İnsanlara da tanıtmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Ilısu Barajı gövde uzunluğu ve beton yüzeyi bakımından dünyada birinci sırada

Batman'da yapımının tamamlanmasıyla yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgisini çeken Ilısu Barajı, 10.6 milyar metreküplük depolama kapasitesi ile Atatürk ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin 3. en büyük depolama hacmine sahip barajı konumunda bulunuyor. Temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve 2 bin 327 metre kret uzunluğuna sahip olan Ilısu Barajı, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde dolgu hacmi, gövde uzunluğu ve beton yüzey alanı bakımından dünyada birinci sırada yer alıyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hasankeyf'te Flyboard Festivali Rüzgarı - Son Dakika

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