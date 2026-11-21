Batman Petrolspor, 24 puanla play-off hattında Muğlaspor'u konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Play-off hattındaki Batman Petrolspor, yarın Batman Şehir Stadı'nda Muğlaspor'u konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak maçta konuk Muğlaspor, üst üste Kayserispor'a 6-0 ve Esenler Erokspor'a 5-0 yenilirken kırmızı kart cezalısı Luis Mago'dan yararlanamayacak.
TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste deplasmanda Kayserispor'a 6-0, evinde de Esenler Erokspor'a 5-0 yenilip milli araya moralsiz giren Muğlaspor yarın Batman Petrolspor deplasmanında terleyecek. Batman Şehir Stadı'nda Burak Demirkıran'ın yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Konuk Muğlaspor'da Venezuelalı stoper Luis Mago kırmızı kart cezası nedeniyle Batman deplasmanında forma giyemeyecek. Muğlaspor geride kalan 14 maçta 18 puan toplarken, Play-Off hattında yer alan Batman Petrolspor ise 24 puanı hanesine yazdırdı.
Kaynak: DHA
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