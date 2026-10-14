Batman Petrolspor 6 gollü maçta kazandı - Son Dakika
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Batman Petrolspor 6 gollü maçta kazandı

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Batman Petrolspor 6 gollü maçta kazandı
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1. Lig'de Batman Petrolspor, sahasında İstanbulspor'u 4-2 yenerek ligde 3 maç sonra kazandı.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Batman Petrolspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Batman Yeni Şehir Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazandı.

6 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN BATMAN PETROLSPOR

Batman Petrolspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Rahman Buğra Çağıran, 42 ve 46. dakikada Gökhan Altıparmak, 65. dakikada Mickael Biron kaydetti. İstanbulspor'un golleri 47. dakikada Alieu Cham ve 72. dakikada Mamadou Fall'dan geldi.

LİGDE 3 MAÇ SONRA KAZANDILAR

Bu sonuçla birlikte Batman Petrolspor, ligde 3 hafta sonra kazandı ve 19 puana yükseldi. İstanbulspor ise 5 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Batman Petrolspor, Kayserispor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

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