Batman Petrolspor Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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Spor

Batman Petrolspor Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Batman Petrolspor Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası\'nda şampiyon oldu

Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda Türk kulüpleri başarılı sonuçlar elde etti. Batman Petrolspor, kadınlarda şampiyon olurken, Fenerbahçe 20 yaş altında kadınlarda birinci, erkeklerde ise üçüncü oldu. Ferdi sıralamada ise Fenerbahçe'den Dilek Koçak birinci, Edibe Yağız ikinci olurken, Ali Tunç ise üçüncü oldu.

25.02.2024 23:01  Güncelleme: 23:01
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Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda Batman Petrolspor, büyükler kategorisinde kadınlarda şampiyon oldu.

Portekiz'in Albufeira kentinde yapılan organizasyonda Türk kulüpleri dereceler elde etti.

Kadrosunda Atalu Zelalem, Sultan Haydar, Ruken Tek ve Bahar Atalay'ın yer aldığı Batman Petrolspor, kadınlarda Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Fenerbahçe ise 20 yaş altında kadınlarda birinci, erkeklerde üçüncü sırada yer aldı.

Ayrıca 20 yaş altı kadınlar ferdi sıralamada Fenerbahçe sporcularından Dilek Koçak birinci, Edibe Yağız ikinci sırayı elde etti. Sarı-lacivertli ekipten Ali Tunç ise 20 yaş altı erkekler ferdi sıralamada üçüncü oldu.

Kaynak: AA

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