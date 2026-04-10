Batman Petrolspor'dan Şampiyonluk Kutlaması
Batman Petrolspor'dan Şampiyonluk Kutlaması

Batman Petrolspor\'dan Şampiyonluk Kutlaması
10.04.2026 00:09
Batman Petrolspor, Sincan'ı yenip şampiyonluğu garantileyerek taraftarlarıyla coşkuyla karşılandı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ligin bitmesine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Batman Petrolspor'u, kent dönüşü taraftarlar büyük coşkuyla karşıladı.

Batman Petrolspor, ligin 35'inci haftasında dün deplasmanda karşılaştığı Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 3-2 mağlup etti. Batman Petrolspor, bu galibiyet ile ligin bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu garantileyerek, 1'inci Lig'e yükseldi. Şampiyonluk sonrası hava yoluyla Batman'a gelen oyuncuları, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve binlerce taraftar karşıladı. Uçak piste indikten sonra yönetim ile kucaklaşan oyuncular, daha sonra protokol ile selamlaştı. Vali Canalp, sporculara akıllı telefon hediye etti. Takım otobüsü, yüzlerce araçlık konvoyla kent merkezine ilerledi. Takım, Turgut Özal Bulvarı üzerinde binlerce kişi tarafından havai fişek, meşale, pankart ve Petrolspor bayraklarıyla karşılandı. Futbolcular ve yönetim ise taraftarları otobüsün üzerinde selamladı. Uzun süre taraftarın eşlik ettiği otobüs daha sonra alandan ayrıldı.

Kaynak: DHA

