Batman Petrolspor görkemli bir şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor

TFF 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor, şampiyonluğunu şehirde büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARININ DETAYLARI NETLEŞTİ

Zorlu geçen sezonun ardından mutlu sona ulaşan Batman Petrolspor'da merakla beklenen şampiyonluk kutlaması programının detayları belli oldu. 10 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek etkinliklerle Batman şehri adeta bir karnaval alanına dönüşecek. Kutlamalar, şehir merkezindeki Turgut Özal Bulvarı'nda yapılacak. Öğleden sonra başlayacak olan program, gece saat 23.00’e kadar kesintisiz bir eğlence sunacak.

Kutlamalarda sadece konserler değil, gün boyu şehrin dört bir yanında bando gösterileri, görkemli kortej yürüyüşleri ve davul-zurna ekipleri Batmanlıları kutlama alanına davet edecek. Ayrıca animasyon karakterleri ve çeşitli gösterilerle her yaştan taraftar için eğlence dolu bir atmosfer oluşturulacak.

BATMAN'DA YILDIZLAR GEÇİDİ

Kutlama gecesinde sahne alacak isimler de netleşti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek programda Murat Boz, Cengiz İmren, BLOK 3 ve Rewşan gibi ünlü şarkıcılar sahne alacak. Ünlü isimlerin yanı sıra DJ performansları, yerel sanatçılar ve bölge kültürünü yansıtan kemençe dinletileri de kutlamalara renk katacak.