Batman Petrolspor, sahasında Turka Esenler Erokspor'u 91. dakikada 3-2 yendi

Batman Petrolspor, sahasında Turka Esenler Erokspor'u 91. dakikada 3-2 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Batman Petrolspor, sahasında Turka Esenler Erokspor'u 3-2 yendi. Batman Petrolspor, 91. dakikada Biron'un golüyle galibiyete ulaşırken; Erokspor'un golleri Kaku ve Yusuf Erdoğan'dan geldi.
Stad: Batman Şehir
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kadir Beyaz ve Mehmet Dura.
Batman Petrolspor: Muhammed Birkan Tetik, Karahan Yasir Subaşı (Dk. 46 Mücahit Albayrak), Metehan Mert, Jin-Ho, Biron, Oğuç Gürbulak (Dk. 77 Cissokho), Ömürcan Artan, Macedo, de Sousa, Polat Yaldır (Dk. 72 Gökhan Karadeniz), Sami Gökhan Altıparmak
Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Claro (Dk. 93 Burak Çoban) Mikail Okyar (Dk. 46 Ferhat Yazgan), Janvier, Kaku (Dk. 77 Recep Niyaz), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 67 Zeqiri), Faye, Bahadır Öztürk, Erkan Kaş, Yusuf Erdoğan (Dk. 77 Samudio), Furkan Orak
Goller: Dk. 50 Kanga Kaku, Dk. 62 Yusuf Erdoğan (Turka Esenler Erokspor), Dk. 69 Metehan Mert, Dk. 85 Pedrinho, Dk. 91 Biron (Batman Petrolspor)
Sarı Kartlar: Dk. 15 Furkan Orak, Dk.71 Erdem Canpolat, Dk. 75 Kanga Kaku, 83 Furkan Orak, Dk. 83 Mor Faye, Dk. 94 Bahadır Öztürk (Turka Esenler Erokspor), Dk. 16 Jin-Ho, Dk. 72 Sami Gökhan Altıparmak (Batman Petrolspor)
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Batman Petrolspor, sahasında Turka Esenler Erokspor'u 3-2 yendi.
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