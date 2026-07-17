Batman Petrolspor'un Hedefi Lige İyi Başlamak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman Petrolspor'un Hedefi Lige İyi Başlamak

Batman Petrolspor\'un Hedefi Lige İyi Başlamak
17.07.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik Direktör Selçuk Şahin, hazırlık sürecinin önemine ve hedefe vurgu yaptı.

Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, Trendyol 1. Lig'e yeni çıkan bir takım olarak ilk hedeflerinin lige iyi başlamak olduğunu ve hazırlıklarını ona göre sürdürdüklerini söyledi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Batman Petrolspor'da hedef Trendyol 1. Lig'e iyi başlamak. Kayseri'deki kampın daha çok taktiksel antrenmanların yoğun olacağını ifade eden Teknik Direktör Selçuk Şahin, çalışmaları İHA'ya değerlendirdi.

Şahin, "İlk bölümü Bolu'da tamamladık, orada daha çok fiziksel yüklenme oldu. Fiziksel olarak hazırlık çalışmaları yaptık. Şimdi Kayseri tarafında biraz daha hazırlık maçı oynayarak kafamızdaki oyunu oyunculara anlatmak istiyoruz. Lig başlayana kadar da tam hazır hale gelmek istiyoruz. Kayseri etabı bizim için daha çok maç oynayarak geçecek, taktiksel antrenmanların yoğun olduğu bir dönem olacak. Bu süreci böyle geçireceğiz, şartlarımız da gayet iyi burada. Çok güzel bir tesis yapılmış, antrenman yapmaya müsait bir ortamımız var. Şuan her şey yolunda gidiyor. İnşallah ilk maça kadar kazasız, belasız bir hazırlık dönemi geçiririz" dedi.

"Olumlu transfer sezonu geçirdik"

Lige iyi başlamayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Teknik Direktör Şahin, "Fikstüre takılmamak lazım, sonuçta herkes her yerde oynuyor. Tabii ki ligin kağıt üzerinde görünen güçlü ve iyi takımları var, sorunlarla uğraşan kulüpler var. Bu süreçte hangileriyle başlayacağız, hangileri rakiplerimiz olacak onu bekliyorduk. Açıkçası memnun olduğumuz bir fikstür oldu. Ligin önemli ve ciddi takımları var. Lige yeni çıkan bir takım olarak da hedefimiz lige iyi başlamak. Çok zor bir lig olacağının farkındayız ama ona göre hazırlanıyoruz. Olumlu bir transfer sezonu geçirdik, birçok oyuncumuzu erken aramıza kattık. Aramıza katılacak oyuncular olacaktır ama şuan için iyi bir kadroyla verimli bir çalışma yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Batman Petrolspor, Selçuk Şahin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Batman Petrolspor'un Hedefi Lige İyi Başlamak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı Esenyurt'ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı
Avcılar’da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi
Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı
Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis
Destici: Ahbap Derneği’nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz Destici: Ahbap Derneği'nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu’nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak

16:28
Oğuzhan Uğur’dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
16:16
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu
16:02
Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı Karı-koca yan yana defnedildi
Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi
15:27
KKTC’de asgari ücrete ara zam yapıldı Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
KKTC'de asgari ücrete ara zam yapıldı! Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
15:05
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 16:45:48. #7.13#
SON DAKİKA: Batman Petrolspor'un Hedefi Lige İyi Başlamak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.