Batman Petrolspor'un Iğdır FK'ya 2-1 yenildiği maçta Şahin hakemi kötü niyetli buldu - Son Dakika
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Batman Petrolspor'un Iğdır FK'ya 2-1 yenildiği maçta Şahin hakemi kötü niyetli buldu

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Batman Petrolspor\'un Iğdır FK\'ya 2-1 yenildiği maçta Şahin hakemi kötü niyetli buldu
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Batman Petrolspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Iğdır FK'ya 2-1 yenildi. Teknik Direktör Selçuk Şahin, maçın ardından hakemin rakip adına katkısı olduğunu ve uzun zamandır bu kadar kötü niyetli bir hakem görmediğini söyledi.

Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, Iğdır FK karşılaşmasının ardından, "Hakemin rakip adına katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar kötü niyetli bir hakem uzun zamandır görmemiştim" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Batman Petrolspor, deplasmanda Iğdır FK'ya 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, "Önemli eksiklerimize rağmen burada maça çok iyi hazırlanmıştık. Sonuç almak için gelmiştik ama olmadı. Hakemin rakip adına katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar kötü niyetli bir hakem uzun zamandır görmemiştim. Zaten verdiği penaltıdan da belli oldu. Neyse ki VAR'dan döndü ama hakemlerle uğraşmamız bugün bizi yordu. Birkaç haftadır da yoruyor. Umarım üstesinden geleceğiz. Bizim adımıza kötü bir gün oldu. Batman halkından ve Batman Petrolspor camiasından da özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Batman PetrolsporSelçuk ŞahinTrendyolFutbolIğdırSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Batman Petrolspor'un Iğdır FK'ya 2-1 yenildiği maçta Şahin hakemi kötü niyetli buldu - Son Dakika
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