Batmanlı kızlar 6 ayda tanıştıkları Badmintonla il ve bölge 1.'si oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Batmanlı kızlar 6 ayda tanıştıkları Badmintonla il ve bölge 1.'si oldu

04.03.2022 00:57
Batmanlı kızlar 6 ayda tanıştıkları Badmintonla il ve bölge 1.'si oldu

Batman Selahaddin Eyyubi Orta Okulu kız öğrencileri Muş'ta düzenlenen badminton turnuvasında bölge 1.'si oldu.

Batman Selahaddin Eyyubi Orta Okulu kız öğrencileri Muş'ta düzenlenen badminton turnuvasında bölge 1.'si oldu. Öğrenciler, hedefleri olan Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Batman Selahaddin Eyyubi Orta Okulu kız öğrencileri, Batman Badminton turnuvasında 1'inci olduktan sonra 8 ilin katıldığı bölge turnuvasına katılmaya hak kazandı. Başarılı kızlar, katıldıkları bölge turnuvasında da 1.'lik elde etti.

Kısıtlı imkanlarla bölge birincisi olduklarını belirten beden eğitimi öğretmeni Yasemin Yıldız, öğrencileriyle ilk başladıklarında hiçbir şekilde badmintonu tanımadıklarını söyledi. Okulda ilk önce badminton kurslarını tanıtmaya başlandığını belirten Yıldız, "Okulda badminton oyunu ile alakalı bir malzememiz yoktu. Öğrencilerimiz kendi imkanları ile raket alarak en iyi öğrencileri seçip bir takım kurmaya karar verdik. Batman'da düzenlenen yarışmada birinci olduk. Bölge turnuvasına katıldık. Bölge turnuvasında 8 takım vardı. 8 ili yenerek 1'inci olduk. Şimdi Türkiye şampiyonluğuna hazırlıklarımızı yapıyoruz. Orda da inşallah derece bekliyoruz" dedi.

"Hedefimiz Türkiye şampiyonasında dereceye girmek"

Bölge turnuvasında 1. olan Şeval Soysal, badmintona ilk başladıkları zaman hiçbir şekilde bu kadar iyi olmadıklarını ifade etti. Soysal, "Sonrasında Yasemin hocamız bizi eğiterek Batman'da ve bölgede 1'inci olduk. Hedefimiz Elazığ'a gidip Türkiye 1.'si olmaktır. Haftada sadece bir kez çalışabiliyoruz. Bu kısıtlı bir saat ve haftada bir defa antrenman yaparak bu seviyeye gelmek bizim için büyük bir başarıdır. İnşallah Türkiye şampiyonasında dereceye gireceğiz" diye konuştu.

"5 ayda Batman ve bölge 1.'si olduk"

Bölge turnuvasında 1. gelen Aslı Şimşek ise 4-5 aydır badminton oynadıklarını ve bu zaman içinde Batman ve bölge birincisi olduklarını dile getirdi. Şimşek, hedeflerinin Elazığ'da düzlenecek Badminton Türkiye Şampiyonası'nda 1. olmak olduğunu kaydetti. - BATMAN

YORUMLAR
500
Batmanlı kızlar 6 ayda tanıştıkları Badmintonla il ve bölge 1.'si oldu Batmanlı kızlar 6 ayda tanıştıkları Badmintonla il ve bölge 1.'si oldu Sinema - The Batman Sinema - The Batman

Selahaddin Eyyubi, Badminton, Türkiye, Batman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Batmanlı kızlar 6 ayda tanıştıkları Badmintonla il ve bölge 1.'si oldu - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Gaziantep Türkiye Kupası'ndan elendi, teknik direktör Erol Bulut ateş püskürdü: Karaktersizliğini herkese gösterdi
00:59 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı
00:37 Otomotiv devleri Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara destek verdi! Araç ve parça göndermeyecekler
00:31 Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek
00:26 Tır şoförü ve 2 arkadaşı 15 yaşındaki zihinsel engelli kıza 2 gün boyunca vahşeti yaşattı
00:14 Yoğun kar yağışı eğitime engel oldu! 9 ilde okullar 1 gün tatil edildi
00:09 Ibrahimovic, meğerse eleştirdiği takıma dönmek istemiş! PSG'nin sportif direktörü Leonardo her şeyi itiraf etti
23:19 Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı
23:11 İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 01:26:56. #1.11#
SON DAKİKA: Batmanlı kızlar 6 ayda tanıştıkları Badmintonla il ve bölge 1.'si oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement