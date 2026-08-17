Batshuayi Abha'ya transfer oldu
Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Suudi Arabistan ekibi Abha'ya bedelsiz transfer oldu. Daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da oynayan 32 yaşındaki oyuncu, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek.
Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi ekibi Abha'ya transfer oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada "Abha Kulübü, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yi A takımda forma giymesi için bedelsiz transferle kadrosuna kattı." denildi.
32 yaşındaki santrafor, Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giymişti.
Kaynak: AA
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