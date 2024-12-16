Batshuayi\'den Taraftara Üçlü

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Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Trabzonspor maçının ardından taraftarlara 3'lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar müsabakadan son dakikalarda bulduğu golle 4-3'lük skorla galip ayrıldı. Maçın ardından sarı-kırmızılılarda futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Müsabakada gol de atan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi. Daha sonra futbolcular hep birlikte galibiyeti kutladı. - İSTANBUL