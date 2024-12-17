Batshuayi: Galatasaray Mücadele Ederek Kazandı - Son Dakika
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Batshuayi: Galatasaray Mücadele Ederek Kazandı

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği maç sonrası Batshuayi, takım mücadelesine değindi.

17.12.2024 01:16
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 mağlup eden Galatasaray'da Michy Batshuayi, takım olarak çok mücadele ettiklerini belirtti.

Michy Batshuayi, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galibiyet hakkında konuşan Batshuayi, "Takım olarak oynadık. Takım olarak puanları kazandık. Hocamız da maçtan önce bizi bu konuda uyarmıştı. Oyuna giren ve oyuna başlayan herkesin çok önemli olacağını söylemişti. Herkesin elinden gelenin yapması gerektiğini söylemişti. Biz de bu sahaya çıktık ve güçlü olan taraf olduğumuzu gösterdik." ifadelerini kullandı.

Belçikalı oyuncu, karşılaşmanın son dakikasında atılan 4. gole değinerek, "Kazandıran bir gol. Bu akşam için önemli bir goldü. Ben de gol atmayı seviyorum." dedi.

"Galatasaray, sezon bittiğinde beni daha fazla isteyen taraftı"

Fenerbahçe'nin kendisini bıraktığı için pişman olup olmadığıyla ilgilenmediğini belirten Batshuayi, "Galatasaray, sezon bittiğinde beni daha fazla isteyen taraftı. Hoca ve başkan da bu isteği gösterdi. Ben de bu doğrultuda tercihimi yaptım." şeklinde konuştu.

Batshuayi, golden dakikalar önce kaçırdığı pozisyonla ilgili ise "O golü atamadığım için üzgünüm. O golü atarım genelde. Aklınızda tutmanız gereken şey, Galatasaray'ın bugün çok fazla mücadele ettiğidir. 3 puanı aldık ve hak ettiğimiz puanları elde ettik." ifadelerini kullandı.

Basthuayi, bulduğu süreyle ilgili ise, "Daha fazla oynamak isterim. Okan hocamız da bana güvendiğini gösteriyor. Benim de elimden geleni yapmam gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Batshuayi: Galatasaray Mücadele Ederek Kazandı - Son Dakika

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