Batshuayi, sahaya inen Trabzonspor taraftarına döner tekme attı

Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sahaya inip sarı-lacivertli futbolculara saldırdı. O anlarda Michy Batshuayi'nin hamlesi ise çok konuşuldu.
Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Kıran kırana geçen maçı Fenerbahçe kazandı. Trabzonsporlu taraftarlar, maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.
Yeşil sahanın karıştığı o anlarda ise Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Michy Batshuayi ise, kendisine saldırdığını düşündüğü bir Trabzonspor taraftarına döner tekme attı.
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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Altay'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu. Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, ikinci devrede yaşanan kırılmanın takımı olumsuz etkilediğini belirtirken, Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise galibiyetin önemine vurgu yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kelebek Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nin 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı. Play-off final serisinde Buzadam Spor Kulübü'nü 4-2 ve 2-1'lik skorlarla mağlup eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk ipini göğüsledi. Ligde ikinci olan Buzadam Spor Kulübü ve üçüncü olan Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü ise derece elde etti.
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girdi. Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi Samuel, kendisine doğru koşan yüzü maskeli bir Trabzonspor taraftarına yumruk attı. Taraftar, yumruğun etkisiyle yere düştü. O anlar kameraya yansıdı.
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. O anlarda güvenlik güçlerinden kurtulan bir taraftar, Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Livakovic'e yumruk attı. Yediği yumruk sonrası sarsılan kaleci yere düştü.
Trendyol 1. Lig'de 27. hafta oynanan maçlarla tamamlandı. Lider Eyüpspor, Teksüt Bandırmaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek puan farkını 8'e çıkardı. Sakaryaspor ise Altay'ı 2-0 mağlup etti. Puan durumu şu şekildedir: 1. Eyüpspor 64 puan, 2. Göztepe 56 puan, 3. Sakaryaspor 47 puan.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından saha içerisinde yaşanan olaylar büyük bir karışıklığa sebep oldu. Fenerbahçe'nin 3-2 galip geldiği maçın sonrasında Trabzonspor taraftarları sahaya inerek Fenerbahçeli futbolcularla arbede yaşadı. Güvenlik güçleri olayları kontrol altına almakta zorlandı.
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta 3-2 mağlup oldu. Galatasaray ise Kasımpaşa'yı 4-3 yenerek liderliğini sürdürdü. Ligdeki diğer maçların sonuçları ve puan durumu da açıklandı.
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