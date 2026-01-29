Battalgazi Belediyespor'un milli gururları Başkan Taşkın'ı ziyaret etti - Son Dakika
Battalgazi Belediyespor'un milli gururları Başkan Taşkın'ı ziyaret etti

29.01.2026 12:53  Güncelleme: 12:55
Battalgazi Belediyespor'da forma giyen futsal sporcuları Salih Öndüç ve Yusuf Efe Ataş, milli takıma seçilmelerinin ardından Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ı ziyaret etti. Ziyarette, kulübün başarıları ve gençlerin milli takımlara kazandırılması konuları ele alındı.

Battalgazi Belediye spor'da forma giyen ve milli takımlara seçilen futsal sporcuları Salih Öndüç ve Yusuf Efe Ataş, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ı ziyaret etti.

Battalgazi Belediyespor bünyesinde mücadele eden ve elde ettikleri başarılar sonucunda A Milli Futsal Takımı'na seçilen Salih Öndüç ile U19 Futsal Milli Takımı'na seçilen Yusuf Efe Ataş, Kulüp Başkanı Orhan Barman ve Futsal Takımı Antrenörü Burak Dönmez ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ı makamında ziyaret etti. Belediye binasında gerçekleşen ziyarette, kulübün son dönemde futsal başta olmak üzere farklı branşlarda elde ettiği başarılar, altyapı çalışmaları ve genç sporcuların milli takımlara kazandırılması süreci ele alındı.

"Gençlerimizi sporla geleceğe hazırlıyoruz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, belediye olarak sporu sadece sportif bir faaliyet olarak değil, aynı zamanda gençliği koruyan, disiplin kazandıran ve sağlıklı bireyler yetiştiren temel bir alan olarak gördüklerini ifade ederek, "Sadece futbolda değil; masa tenisinden yüzmeye, güreş gibi birçok branşta Battalgazi Belediyespor Kulübü bünyesinde sporcu yetiştiriyoruz. Amatör spora ciddi anlamda destek sunuyoruz. Amacımız gençlerimizi boş vakitlerinde sporla buluşturmak ve onları sağlıklı bir ortamda geleceğe hazırlamak. Futsal takımımızın Süper Lig'de gösterdiği performans da bizim için ayrı bir gurur. Şu an Süper Lig'de mücadele eden tek takım olarak göğsümüzü kabarttınız. Gençlerimizin bir sonraki kuşaklara örnek olmasını istiyoruz. Sporun birleştirici gücünden istifade ederek daha fazla gencimizi kulübümüz çatısı altında toplamaya devam edeceğiz ve belediyemizin imkanlarını bu doğrultuda gençlerimizin hizmetine sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Bu başarılar tesadüf değil"

Battalgazi Belediyespor Kulübü Başkanı Orhan Barman ise kulübün bugün geldiği noktada belediyenin verdiği desteğin belirleyici olduğunu vurgulayarak, Malatya'daki gençliğe yönelik spor yatırımlarının sahaya doğrudan yansıdığını ifade etti. Barman, "Bugün Diyarbakır'da oynadığımız müsabakayı 4-0 kazandık. Bu başarılar tesadüf değil. Belediyemiz destek vermese bizim bunları yapmamız mümkün değil. Şu anda iki milli sporcumuz var ve bu bizim için büyük bir gurur. Hocalarımıza ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar verdiğiniz destek için camiamız adına minnettarız, bundan sonra da bu desteğin devamını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bugün burada olmamızın temeli destek ve vizyon"

Futsal Takımı Antrenörü Burak Dönmez ise takımın Süper Lig'e uzanan sürecinde Başkan Taşkın'ın sağladığı imkanların ve belediyenin ortaya koyduğu vizyonun belirleyici olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Kupası kapsamında düzenlenen turnuvada gençlerimizin potansiyelini gördük ve bu işi daha ileri taşıyabileceğimizi düşündük. Belediyemizin verdiği destekle ön elemelere katıldık ve Süper Lig'e yükseldik. İlk hedefimiz ligde kalmaktı ancak beklentilerin üzerine çıkarak play-off oynadık ve Şampiyonlar Ligi yolunda çeyrek finale kadar yükseldik. Bu süreçte iki sporcumuzu milli takımlara kazandırdık. Açıkça söylemek gerekirse bugün burada olmamızın temel sebebi belediyemizin verdiği destek ve ortaya koyduğu vizyondur" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

