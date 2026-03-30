Batu Sandıraz'dan Tarihi Altın Madalya

Dans sporcusu Batu Sandıraz, İngiltere'de düzenlenen Winter Gardens Blackpool yarışmasında altın madalya elde etti.
Blackpool kentindeki organizasyonda milli sporcu Batu Sandıraz, Litvanyalı partneri Emelija Incilaite ile "rising star standart" kategorisinde yarıştı.
Incilaite-Sandıraz çifti altın madalya alarak Türk dans sporları adına tarihi bir başarıya imza attı.
