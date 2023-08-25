Batuhan Karadeniz Muleka'nın oynayış tarzını Recep İvedik'e benzetti - Son Dakika

Batuhan Karadeniz Muleka'nın oynayış tarzını Recep İvedik'e benzetti

Son Güncelleme: 25.08.2023 20:26

Eski futbolcu ve Sky Sport yorumcusu Batuhan Karadeniz, Beşiktaş'ın yıldızı Jackson Muleka'nın oyun tarzını eleştirdi. Karadeniz, Muleka'nın performansını Recep İvedik'e benzetti.

Futbol kariyerini Van Spor'da noktalayan ve şu anda Sky Sport TR YouTube kanalında yorumculuk yapan Beşiktaşlı eski futbolcu Batuhan Karadeniz, siyah-beyazlıların futbolcusu Muleka hakkında açıklamalarda bulundu.

MULEKA'YI RECEP İVEDİK'E BENZETTİ

Karadeniz, Beşiktaş'ın yıldız Muleka'nın performansını sert şekilde eleştirdi ve yıldız futbolcunun oynayış tarzını Recep İvedik'e benzetti.

"PİS BURUNLA TERS TOP ATMAYA ÇALIŞIYOR"

Muleka'yı eleştiren eski futbolcu, "Ya Muleka her şeyi anladım da pis burunla ters top atmak ne demek ya ayağının burnuyla Recep İvedik gibi köseli ayakkabı ile terse uzun top atmaya çalışıyorsun. Şenol güneş'i tebrik etmemek mümkün değil yani 10 kişi ile muhteşem işler başarıyor ya inanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

"CENK'İN GÖZÜNÜ DAĞLA AYAĞINI BAĞLA MULEKA'DAN İYİ OYNAR"

Ayrıca Cenk Tosun ve Muleka'yı kıyaslayan eski futbolcu, " Cüneyt Arkın'ın eski Yeşilçam filmi var. Gözlerini dağlıyorlar ateşle, yılanlara kafasını sokuyor, gözü açılıyor. Cenk Tosun'un gözünü dağla, ayağını bağla, belini ters döndür. Bu Muleka'nın oynadığından daha iyi oynar" dedi.

Batuhan Karadeniz, Jackson Muleka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Batuhan Karadeniz Muleka'nın oynayış tarzını Recep İvedik'e benzetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batuhan Karadeniz Muleka'nın oynayış tarzını Recep İvedik'e benzetti - Son Dakika
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