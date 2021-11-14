Batuhan Kör'ün dedesi vefat etti

Bursaspor'un genç futbolcusu Batuhan Kör'ün dedesi Nurali Kör vefat etti.

Bursaspor'un genç futbolcusu Batuhan Kör'ün dedesi Nurali Kör vefat etti. Bursaspor'un genç oyuncusu Batuhan Kör, dedesi Nurali Kör'ü kaybettiği haberini aldı. Ümit Milli Takım kampında bulunan 20 yaşındaki futbolcu, hemen Bursa'ya döndü. Bursaspor Kulübü'nden konu ile ilgili şu açıklama yapıldı: "Futbolcumuz Batuhan Kör'ün dedesi Nurali Kör'ün vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına ve kederli ailesine başsağlığı dileriz." - BURSA

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