Baturhan Bayır, Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Baturhan Bayır, Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Baturhan Bayır, Boğaziçi Karate Şampiyonası\'nda Bronz Madalya Kazandı

Manisa BBSK Karate takımı sporcusu Baturhan Bayır, İstanbul'da düzenlenen 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda Genç Erkekler 55 kilogramda 3. olarak bronz madalya kazandı.

16.12.2024 12:07  Güncelleme: 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa BBSK Karate takımı sporcularından Baturhan Bayır İstanbul'da gerçekleştirilen 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonasında Genç Erkekler 55 kilogramda 3. olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

İstanbul Ataköy Atletizm Spor Salonunda düzenlenen 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası, 37 ülkeden 4 bin 39 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye'yi ve Manisa BBSK kulübünü temsilen şampiyonaya katılan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından Batuhan Bayır, Genç Erkekler 55 kilogramda Boğaziçi Şampiyonası Üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, "Sporcumuzu ve ailesini tebrik ederiz. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

İstanbul, manisa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Baturhan Bayır, Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’li belediyeler, SGK prim borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'li belediyeler, SGK prim borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyor.
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
18:35 SP’li Kaya’nın “Çözüm süreci“ göndermesine Sırrı Süreyya Önder’in yanıtı bomba SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:27:59. #1.11#
SON DAKİKA: Baturhan Bayır, Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.