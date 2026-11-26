Baxi Ferrol'u 93-57 yenen Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Eurocup'ta galibiyet aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA Kadınlar Eurocup G Grubu 5'inci maçında Baxi Ferrol'u 93-57 mağlup eden Çimsa ÇBK Mersin, İspanyol rakibi karşısında galibiyete ulaştı. Mersin temsilcisi, evinde oynadığı karşılaşmayı 93-57'lik skorla tamamladı.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Maximillian Meiler, Eduard Uhrin, Raphaela Reiner,
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Leite 21, Thomas 16, Doğa Adıcan, Büşra Akbaş 7, Sinem Ataş 10, Azra Erçelik, Burke 21, İagupova 14, Diaby 4, Esra Ural
BAXİ FERROL: Martinez, Shaw 5, Castedo 7, Mestres 10, Sotolova 7, Melia 3, Galickova 2, Priede 4, Benitez 9, Doogan 10
1'İNCİ PERİYOT: 21-21
DEVRE: 49-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-53
FIBA Kadınlar Eurocup G Grubu 5'inci maçında Çimsa ÇBK Mersin, İspanya ekibi Baxi Ferrol'u ağırladı. Karşılaşmayı 93-57'lik skorla ev sahibi ÇBK Mersin kazandı.
Kaynak: DHA
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