Bayburt Aydıntepe\'de Zafer Bayramı voleybol turnuvasında Yakutiye Gençlik şampiyonluğa ulaştı

Aydıntepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında Yakutiye Gençlik şampiyon oldu.

Aydıntepe kapalı spor salonunda oynanan final karşılaşmasında Yakutiye Gençlik ile Kaymakamlık takımı karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Yakutiye Gençlik, kupaya uzandı.

Müsabakanın ardından düzenlenen törende şampiyon takıma kupası Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım tarafından verilirken, turnuvada mücadele eden sporculara da madalyaları takdim edildi.