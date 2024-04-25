Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Başkanı ve Sporcuları Belediye Başkanı'na Ziyarette Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Başkanı ve Sporcuları Belediye Başkanı'na Ziyarette Bulundu

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Başkanı ve Sporcuları Belediye Başkanı\'na Ziyarette Bulundu

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Başkanı ve sporcuları, Belediye Başkanı Mete Memiş'i ziyaret etti. Ziyarette kulüp faaliyetleri ve elde edilen dereceler hakkında bilgiler verildi.

25.04.2024 08:45  Güncelleme: 08:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Başkanı Esmani Kaban, kulüp yöneticisi Benal Akburak, antrenörler Bekir Paşaoğlu ve Hakan Paşaoğlu, kulüp sporcuları Belediye Başkanı Mete Memiş'e ziyarette bulundular.

Başkan Memiş'e kulüp faaliyetleri ve elde edilen dereceler hakkında bilgilerin verildiği ziyarette, U17 ve U20 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda Şampiyon olan Beyzanur Akkuş, Konya'da düzenlenecek olan U23 Bayanlar Türkiye Şampiyonası'na katılım gösterecek sporcular Nergis Çiftçi ve Cansu Deniz Saltık ile antrenör Mustafa Çiftçi, Haziran ayında düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan Wushu Türkiye ikincisi Bedirhan Akburak, Türkiye Şampiyonu Boksör Zekeriya Akarsu ve boksörler Alperen Engin ile Mahmut Temel yer aldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt Belediyesi, Mete Memiş, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Başkanı ve Sporcuları Belediye Başkanı'na Ziyarette Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:32 AK Parti’den Yeniden Refah’a geçen Yozgat’ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı
09:20 Resepsiyonda dikkat çeken görüntü Yenişehirlioğlu “Helal parayla aldım“ dediği 592 bin liralık saati çıkardı Resepsiyonda dikkat çeken görüntü! Yenişehirlioğlu "Helal parayla aldım" dediği 592 bin liralık saati çıkardı
08:38 Çanakkale’de Atatürk’ün tarihi emri verdiği 57. Alay’a vefa yürüyüşü Çanakkale'de Atatürk'ün tarihi emri verdiği 57. Alay'a vefa yürüyüşü
08:38 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
07:49 CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var
09:53 Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı İki kadın arasındaki davada karar çıktı Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı! İki kadın arasındaki davada karar çıktı
09:29 Survivor All Star’a veda eden isim Berna oldu Survivor All Star'a veda eden isim Berna oldu
09:28 İYİ Parti’de genel başkanlık anketi: Koltuğa talip 3 isimin aldığı oy oranları dikkat çekti İYİ Parti'de genel başkanlık anketi: Koltuğa talip 3 isimin aldığı oy oranları dikkat çekti
09:03 İzmir’e çöl tozu bulutu çöktü İzmir'e çöl tozu bulutu çöktü
08:20 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda seferler 72 saat sonra normale döndü Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü
08:16 Şevket Çoruh, Arka Sokaklar’a geri dönüyor İlk fragman da geldi Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor! İlk fragman da geldi
07:54 Ateş Kuşları dizisi final yapıyor Ateş Kuşları dizisi final yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 10:27:05. #1.11#
SON DAKİKA: Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Başkanı ve Sporcuları Belediye Başkanı'na Ziyarette Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement