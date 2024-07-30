Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası başladı.
İl Müftüsü Bayram Danacı, Bayburt Üniversitesi Baberti Kampüsü'nde yer alan spor tesislerindeki açılış programında, turnuvaya katılan öğrencilere başarılar diledi.
Yaz kurslarında özellikle ders sonrası sosyal etkinliklere ağırlık verdiklerini anlatan Danacı, bu etkinliklerden birinin de futbol turnuvası olduğunu aktardı.
Danacı, etkinlik kapsamında görev alanlara teşekkür ederek, çeşitli branşlardaki sosyal etkinliklere devam ettireceklerini kaydetti.
Turnuva, 13 Ağustos'ta oynanacak final maçıyla sona erecek.
Son Dakika › Spor › Bayburt Müftülüğü Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?