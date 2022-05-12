Bayburt Özel İdarespor : 0 1461 Trabzon: 0 - Son Dakika
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Bayburt Özel İdarespor : 0 1461 Trabzon: 0

12.05.2022 18:42
Bayburt Özel İdarespor : 0 1461 Trabzon: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdarespor evinde konuk ettiği 1461 Trabzon FK ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdarespor evinde konuk ettiği 1461 Trabzon FK ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor, play-off grup maçlarında Gençosman Stadyumu'nda 1461 Trabzon FK'yı konuk etti. Adem Cinek, Mehmet Şengül, Nurettin Dinçer Demir üçlüsünün yönettiği maç, saat 16.00'da başladı. 43. dakikada gol fırsatı bulan Bayburtspor, pozisyonu avantaja çeviremedi. 4 dakika uzatma verilen maçta durum değişmeyerek 0-0 beraberlikle sona erdi. 2. yarıda her iki takımda skoru değiştirebilmek için var gücüyle mücadele ederken, 66. dakikada kalesinde kritik anlar yaşayan Bayburtspor, kaleci Zülküf Özer'in müdahalesiyle gol yemedi. Bir kritik an ise Trabzon kalesinde yaşandı. Emre Şahin'in ortası, İlker Sayan ile buluştu. Boş kaleye vuramayan oyuncu, net gol pozisyonunu iyi değerlendiremedi. 4 dakika uzatma verilen maçta, skor 0-0 beraberlikle sona erdi.

16 Mayıs'ta oynanacak, rövanş maçında ise Trabzon ekibi, Bayburtspor'u konuk edecek. - BAYBURT

Bayburt Özel İdarespor : 0 1461 Trabzon: 0
Bayburt Özel İdarespor : 0 1461 Trabzon: 0
Bayburt Özel İdarespor : 0 1461 Trabzon: 0
Bayburt Özel İdarespor : 0 1461 Trabzon: 0
Bayburt Özel İdarespor : 0 1461 Trabzon: 0
Bayburt Özel İdarespor : 0 1461 Trabzon: 0

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Türkiye Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Bayburt, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bayburt Özel İdarespor : 0 1461 Trabzon: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayburt Özel İdarespor : 0 1461 Trabzon: 0 - Son Dakika
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