Bayburt'un Voleybol Takımından Tarihi Başarı - Son Dakika
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Bayburt'un Voleybol Takımından Tarihi Başarı

Bayburt\'un Voleybol Takımından Tarihi Başarı

Bayburt Gençlik Merkezi, Bölgesel Lig'de bütün maçları kazanarak final grubuna yükseldi.

19.03.2025 11:18
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Türkiye Voleybol Federasyonu ikinci lige yükselme hedefiyle yola çıkan Bayburt Gençlik Merkezi Spor Kulübü kadın voleybolcuları, Erzincan ilinde düzenlenen TVF Bölgesel Lig Grup müsabakalarında çıktığı bütün maçları kazanarak, final grubunda olma hakkı kazandı.

Antrenör Mustafa Altunkaya önderliğinde sıkı bir antrenman programıyla müsabakalara hazırlanan Bayburt Gençlik Merkezi S.K, Erzincan'da düzenlenen Türkiye Voleybol Federasyonu Bölgesel Lig Grup Müsabakalarına katılarak, mücadele etti. Dörtlü gruplardan birinci çıkan Bayburt Gençlik Merkezi S.K, bir üst tura yükselerek, final müsabakalarında mücadele etme hakkı kazandı.

Bayburt tarihinde ilk kez bir kadın voleybol takımının bölgesel müsabakalara katıldığını ifade eden antrenör Mustafa Altunkaya, dörtlü gruptan birinci olarak çıktıklarını belirterek, finalde de ellerinden gelenin en iyisi yapacaklarını bildirdi. Final turunun da başarıyla tamamlanması durumunda, Bayburt Gençlik Merkezi SK, 2'inci ligde mücadele edecek. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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