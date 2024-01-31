Bayburt Üniversitesi Bowling Salonu Gençleri Lisanslı Sporcu Yaptı

Spor

Bayburt'ta ilk kez üniversite bünyesinde açılan bowling salonunu hobi amaçlı kullanan gençler, lisanslı sporcu oldu.

Bayburt Üniversitesince Baberti Kampüsü'ndeki Kültür Merkezinde yaklaşık 5 yıl önce öğrencilerin eğlence ve spor amacıyla kullanabilmeleri için bowling salonu hizmete açıldı.

Düzenli spor aktivitelerinin gerçekleştirildiği salonun halkın kullanımına da açılmasıyla hobi olarak bowling oynayan 110 genç, sporcu seçmelerine katılarak lisans almayı başardı.

Ferdi bowling liglerinin 3 yıldır düzenli olarak oynandığı salonda bowlingle tanışıp sporcu olan gençler, okul sporları ve liglerde elde ettikleri başarıyı uluslararası yarışmalarda da göstermeyi amaçlıyor.

"Çalışmaları geliştirerek devam ettireceğiz"

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı da olan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce yapılan salonda 3 yıldır bowling liglerinin oynandığını söyledi.

Salonda düzenlenen alt yaş gruplarına yönelik faaliyetler sayesinde bowling sporcuları yetiştiğini belirten Türkmen, "Bu sayede özellikle okul sporlarında Bayburt'ta çok önemli başarılar kazanıldı. Bir önceki sezonda okul sporlarında grupta birinci olan kız takımımız, Türkiye'de de şampiyon olarak Bayburt adına çok önemli başarı sağladı. Geçen yıl yine Bayburt kız takımımız çok önemli bir başarı gösterdi ve finallerde Türkiye 4'üncüsü oldu." dedi.

Türkmen, sporcular arasından Türkiye Kulüpler Şampiyonaları'nda önemli başarılar elde eden sporcular da bulunduğunun altını çizerek, sporculardan birinin geçen milli takımla Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme fırsatı yakaladığını aktardı.

Bayburt gibi nüfusu az bir kentte bowlingde bu denli etkin faaliyet yürütmenin önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Türkmen, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşallah bu çalışmaları geliştirerek devam ettireceğiz. Burada Bayburt Üniversitesi sportif faaliyetlerinin yanı sıra rekreaktif olarak da faaliyetler düzenleniyor. Bununla birlikte özellikle okul sporlarında Bayburt'taki orta ve lise kademesindeki öğrenciler burada sportif faaliyetlere katılma fırsatı buluyorlar. Bu çocuklar arasından başarılı olanlar da performans sporcusu olarak ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edecek nitelikte başarılı olması bizim için son derece önemli bir gelişme."

"Hocaların antrenman yaptığını görünce bowlingin profesyonel spor olduğunu öğrendim"

Milli sporcu 17 yaşındaki Ömer Faruk Kul da ilk başta eğlence amacıyla salona geldiğini, bowlingin profesyonel bir spor dalı olduğunu bilmediğini söyledi.

Hocalarının antrenmanlarından etkilenerek sporcu olmak istediğini dile getiren Kul, şunları kaydetti:

"Hocalarımın profesyonel antrenman yaptıklarına denk geldim. Çok beğendim tekniklerini ve bende buna heves ettim. Kendilerinden yardım istedim. Onlarda kabul ettiler ve benim bowlinge başlamama vesile oldular. Benim hırsım, onların destek ve emekleri sayesinde geçen yıl Gençler Milli Takımına girdim. Viyana'da Avrupa Şampiyonası'na katılım sağladım. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu başarımın devam etmesini diliyorum. Bowlingin spor olduğunu daha önce bilmiyordum. Burada hocaların antrenman yaptığını görünce bowlingin profesyonel spor olduğunu öğrendim. O vesileyle başladık. İyi ki bu salon buraya açılmış."

Rümeysa Deligöz ise bowlingi ilk başta eğlenmek için oynadığını belirterek, "Sporcu seçmeleri olacağını duyunca katılmak istedim. Seçileceğimi hiç düşünmüyordum ama o kadar kişi arasından seçildim. Sonra böyle devam etti. Bir yıl boyunca eğitim aldım hocalarımdan ve ana kulübe seçildim. Güzel bir duygu, kendimizi daha fazla geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye ve dünya çapında başarılar elde edip, antrenör olmak istiyorum." diye konuştu.