Üye Girişi
Bayburt Üniversitesi Dart Şampiyonasında 2. oldu. - Son Dakika

Bayburt Üniversitesi Dart Şampiyonasında 2. oldu.

29.11.2021 13:48
Bayburt Üniversitesi Dart Şampiyonasında 2. oldu.

Bayburt Üniversitesi Dart Takımı, 32 kulübün katılımı ile Ankara'da düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonasında 2. oldu.

Bayburt Üniversitesi Dart Takımı, 32 kulübün katılımı ile Ankara'da düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonasında 2. oldu.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından 27-28 Kasım tarihlerinde, 32 kulübün katılımı ile Ankara'da yapılan Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonası sona erdi. İlk tur müsabakalarında, 8 grupta 4'er takımın yer aldığı maçların ardından, gruplarında ilk iki takım arasında kalan takımlar ilk 16 kulüp arasına kalarak yoluna, 4 grupda 4'erli takım olarak devam etti.

Zorlu müsabakalardan sonra gruplarında ilk ikiye kalan takımlar çeyrek finale kaldı. Ardından çapraz eşleşme ile eleme maçlarına geçildi. Final maçlarının sonunda ise Antrenör Öğr. Gör. Mehmet Yönal yönetimindeki Bayburt Üniversitesi Dart Takımı, 32 takım arasında 2. olmayı başardı. Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonasında birinci Antalya Spor Lisesi olurken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Şampiyonada, dereceye giren ve yarışan tüm takımlara teşekkür eden, Dünya Bocce Konfederasyonu Başkanlığı ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığını yürüten Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Salgın nedeniyle 2 yıldır yapamadığımız Kulüplerarası Dart Türkiye Şampiyonamızı tamamladığımız için çok mutluyuz. Turnuvaya, bu uzun araya rağmen 32 kulüp takımının katılması da bizleri fazlasıyla mutlu etti. Bu Şampiyona ile birlikte bu sezon 3. müsabakamızı tamamlamış olduk. Ümit ediyorum ki sezon sonuna kadar bir sıkıntı olmadan tüm müsabakalarımızı tamamlayacağız. Bayburt Üniversitesi olarak ilk defa katıldığımız ve ikincilik elde ettiğimiz bu turnuvada yarışan tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve teknik ekibimizi tebrik ediyor ve hepsine sonraki turnuvalarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi Dart Şampiyonasında 2. oldu.
Bayburt Üniversitesi Dart Şampiyonasında 2. oldu.

Bayburt Üniversitesi, Türkiye, Ankara, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bayburt Üniversitesi Dart Şampiyonasında 2. oldu. - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Farah Zeynep Abdullah'tan 'kalıcı yaz saati' tepkisi: İlla cehalet karanlığı! 14:51 Farah Zeynep Abdullah'tan 'kalıcı yaz saati' tepkisi: İlla cehalet karanlığı! İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü, 7 kişi yaralandı 14:48 İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü, 7 kişi yaralandı Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi 14:42 Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi
Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralılar var! 14:40 Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralılar var! İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava kaç derece? Kar yağacak mı? 29 Kasım Pazartesi 14:36 İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava kaç derece? Kar yağacak mı? 29 Kasım Pazartesi Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır 13:39 Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a 13:24 Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı 12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı

Son Dakika Haberleri
14:50 Hayko Cepkin gece yarısı devrilen eşyalarını kurtarmaya çalıştı
14:50 Farah Zeynep Abdullah'tan 'kalıcı yaz saati' tepkisi: İlla cehalet karanlığı!
14:48 İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü, 7 kişi yaralandı
14:46 Erdoğan "asgari ücret zammıyla işten çıkarmalar olur mu" sorusunu yanıtladı: Müsaade etmeyiz!
14:41 Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi
14:39 Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralılar var!
14:37 Olumsuz hava koşulları İstanbul'u nasıl etkiledi?
14:36 İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava kaç derece? Kar yağacak mı? 29 Kasım Pazartesi
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Fiyat artışını yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz
14:09 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim
Son Dakika: Ronaldo'nun yeni hocası Ralf Rangnick oldu Son Dakika: Ronaldo'nun yeni hocası Ralf Rangnick oldu         
14:53
Hayko Cepkin gece yarısı devrilen eşyalarını kurtarmaya çalıştı Hayko Cepkin gece yarısı devrilen eşyalarını kurtarmaya çalıştı         
14:51
Erdoğan "asgari ücret zammıyla işten çıkarmalar olur mu" sorusunu yanıtladı: Müsaade etmeyiz! Erdoğan "asgari ücret zammıyla işten çıkarmalar olur mu" sorusunu yanıtladı: Müsaade etmeyiz!         
14:46
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Olumsuz hava koşulları İstanbul'u nasıl etkiledi? Olumsuz hava koşulları İstanbul'u nasıl etkiledi?         
14:37
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Okey oynarken tanıştığı şahıslar, genç kızın yatakta çıplak fotoğraflarını çekti Okey oynarken tanıştığı şahıslar, genç kızın yatakta çıplak fotoğraflarını çekti         
12:57
Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı         
12:01
Twitch yayıncısı neye uğradığını şaşırdı! Canlı yayın yaparken mağaza soygununa tanık oldu Twitch yayıncısı neye uğradığını şaşırdı! Canlı yayın yaparken mağaza soygununa tanık oldu         
10:58
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 14:56:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bayburt Üniversitesi Dart Şampiyonasında 2. oldu. - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement