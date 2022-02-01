Üye Girişi
Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Baydaş Malatya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Baydaş Malatya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti

01.02.2022 11:34
Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Baydaş Malatya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Baydaş, bakanlığın yatırımlarıyla ilgili incelemede bulunmak üzere kente geldi.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret eden Baydaş, İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'dan kentteki gençlik ve spor yatırımları hakkında yapımı tamamlanan, devam eden ve talep edilen tesisler ile ilgili brifing aldı.

Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Baydaş Malatya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti
Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Baydaş Malatya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti

YORUMLAR
500

İhsan Selim Baydaş, gençlik, Malatya, Kayhan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Baydaş Malatya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:57 İntihar ettiği iddia edilen Kübra Ece'nin kuzeni: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz
11:53 Önce duvara yazdı, ardından eski eşini yazdığı tarihte öldürdü
11:46 1 Şubat'ta altının gram fiyatı 776 lira seviyesinden işlem görüyor
11:42 Beşiktaşlı taraftar öfkeli! Ghezzal ezeli rakiple görüştüğünü itiraf etti
11:38 Ekvador'da felaket devam ediyor! Yağışlar 11 can aldı
11:31 Kalp Yarası dizisinde son bölümde neler oldu?
11:20 Bozulmadan varlığını koruyabildi! Arkeologlar 2 bin yıllık cam kâse keşfetti
11:18 CHP'den Meclis'e 'MOBESE' önergesi: İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nu izleyip servis etti!
11:17 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?
11:12 Devlet Bahçeli'nin Sezen Aksu ısrarı sürüyor! Erdoğan'la ters düştüler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 12:06:28. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Baydaş Malatya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement