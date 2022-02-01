Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Baydaş Malatya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Baydaş, bakanlığın yatırımlarıyla ilgili incelemede bulunmak üzere kente geldi.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret eden Baydaş, İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'dan kentteki gençlik ve spor yatırımları hakkında yapımı tamamlanan, devam eden ve talep edilen tesisler ile ilgili brifing aldı.