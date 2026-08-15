Bayegan Pendik, Şampiyonluğunu Korudu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayegan Pendik, Şampiyonluğunu Korudu

Bayegan Pendik, Şampiyonluğunu Korudu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayegan Pendik, Türkiye Satranç Süper Ligi'ni namağlup tamamlayarak üst üste 3. kez şampiyon oldu.

Türkiye Satranç Süper Ligi'nde Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü, sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre 16 takımın yer aldığı organizasyonu tüm maçlarını kazanarak 30 puanla lider tamamlayan Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü, bu başarısıyla ligde üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı.

Başkent Ankara'da 2-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Türkiye Satranç Süper Ligi'nde 15 tur sonunda zirvede yer alan Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü, satranç branşında Türkiye'nin en iyisi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Işık Can, Ediz Gürel, Mustafa Yılmaz ile Hasan Hüseyin Çelik, şampiyon kadroda öne çıkan isimler oldu.

Türkiye Satranç Süper Ligi'ni Türk Hava Yolları Spor Kulübü ikinci, Göktürk Satranç Spor Kulübü ise üçüncü sırada tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayegan Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Bayegan, "Türkiye Satranç Süper Ligi'nde tüm karşılaşmalardan namağlup olarak ayrılmak ve üst üste üçüncü kez şampiyon olmak hepimiz için çok kıymetli. Bu başarı için büyük emek veren sporcularımızı, teknik ekibimizi, sporcularımızın ailelerini ve kulübümüze katkı sunan herkesi gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Pendik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayegan Pendik, Şampiyonluğunu Korudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
İsrail, Batı Şeria’da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı İsrail, Batı Şeria'da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı
Fransa tartışmalı yasayı onayladı: Tedavisi olmayan hastalara “ölmeye yardım“ yolu açıldı Fransa tartışmalı yasayı onayladı: Tedavisi olmayan hastalara "ölmeye yardım" yolu açıldı
Hindistan’da elektrik akımına kapılan ineğin ölümünün faturası trafoya kesildi Hindistan'da elektrik akımına kapılan ineğin ölümünün faturası trafoya kesildi
Bülent Arınç, AK Parti’nin 25. yıl kutlamasına katıldı Bülent Arınç, AK Parti'nin 25. yıl kutlamasına katıldı
Husiler’den Suudi Arabistan’da Aramco tesisine İHA saldırısı Husiler’den Suudi Arabistan'da Aramco tesisine İHA saldırısı

19:00
Ak Parti Milletvekili Ali İnci’den duygulandıran “47 yıllık“ Erdoğan anıları: Cezaevinde bile umudumuzu kesmedik
Ak Parti Milletvekili Ali İnci'den duygulandıran "47 yıllık" Erdoğan anıları: Cezaevinde bile umudumuzu kesmedik
18:49
MASAK’tan 168 sayfalık rapor Alihan Kuriş Suç Örgütü’nün para trafiği deşifre oldu: Milyarlarca liralık nakit akışı
MASAK’tan 168 sayfalık rapor! Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün para trafiği deşifre oldu: Milyarlarca liralık nakit akışı
18:05
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
16:57
Diyarbakır’da katliam gibi kaza Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
15:45
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
14:07
CHP’li Yazgan’ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 22:00:10. #7.13#
SON DAKİKA: Bayegan Pendik, Şampiyonluğunu Korudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.