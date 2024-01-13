Bayer Leverkusen, Augsburg\'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayer Leverkusen, deplasmanda Augsburg'u 1-0 mağlup etti.
Ligin 17. haftasındaki maçın tek golü, 90+4. dakikada Exequiel Palacios'tan geldi.
Bu sonuçla Bayer Leverkusen, 45 puanla Bundesliga'da zirvede yer alırken Augsburg ise 18 puanda kaldı.
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