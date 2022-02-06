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Bayer Leverkusen'e 5-2 yenilen Borussia Dortmund, şampiyonluk yarışında darbe aldı - Son Dakika

Bayer Leverkusen'e 5-2 yenilen Borussia Dortmund, şampiyonluk yarışında darbe aldı

06.02.2022 19:45
Bayer Leverkusen'e 5-2 yenilen Borussia Dortmund, şampiyonluk yarışında darbe aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Bayer Leverkusen'e 5-2 yenildi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Bayer Leverkusen'e 5-2 yenildi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 21. haftasında Signal Iduna Park'ta Bayer Leverkusen'i konuk etti.

Bayer Leverksuen, 11. dakikada Manuel Akanji (kendi kalesine), 20. dakikada Florian Wirtz, 28. dakikada Robert Andrich, 53. dakikada Jonathan Tah ve 87. dakikada Mousa Diaby'nin golleriyle karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.

Sarı-siyahlıların gollerini ise 16. dakikada Jeremie Frimpong (kendi kalesine) ile 89. dakikada Steffen Tigges attı.

Bu mağlubiyetle şampiyonluk yarışında ağır darbe alan Borussia Dortmund, 43 puanda kaldı. İkinci sırada yer alan Borussia Dortmund ile 52 puanı bulunan lider Bayern Münih arasındaki fark 9'a çıktı.

Puanını 38'e çıkartan Bayer Leverkusen ise üçüncü sırada yer alıyor.

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Borussia Dortmund, Leverkusen, Bayer, E 5, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bayer Leverkusen'e 5-2 yenilen Borussia Dortmund, şampiyonluk yarışında darbe aldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bayer Leverkusen'e 5-2 yenilen Borussia Dortmund, şampiyonluk yarışında darbe aldı - Son Dakika
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