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Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt'u 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
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Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt'u 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayer Leverkusen, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Ev sahibi ekip, Victor Boniface, Jeremie Frimpong ve Florian Wirtz'in golleriyle mücadeleden galip ayrıldı. Bayer Leverkusen 39 puanla liderliğini korurken, Eintracht Frankfurt ise 8. sırada yer aldı.

Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt\'u 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü
17.12.2023 - 21:51,
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Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayer Leverkusen, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ligin 15. hafta mücadelesinde, namağlup lider Bayer Leverkusen, orta sıralarda yer alan Eintracht Frankfurt'u BayArena'da konuk etti.

Ev sahibi ekip, 14. dakikada Victor Boniface, 51. dakikada Jeremie Frimpong, 57. dakikada Florian Wirtz'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 39 puanlı Bayer Leverkusen, haftayı lider tamamlamayı garantiledi. 21 puanlı Eintracht Frankfurt ise 8. sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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