Bayern Münih 34. Kez Şampiyon

Bundisliga'da Bayer Leverkusen'in Freiburg ile 2-2 berabere kalmasıyla Bayern Münih şampiyonluğunu ilan etti. Münih toplamda 34. kez şampiyon oldu.

Bundesliga'da bitime 2 hafta kala şampiyon belli oldu. Ligin 32. haftasında lider Bayern Münih dün deplasmanda karşılaştığı RB Leipzig ile son dakikada yediği golle 3-3 berabere kalırken, şampiyonluk kutlamaları ertelenmişti. Bugün şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Bayer Leverkusen'in deplasmanda Freiburg maçını 2-2 bitirmesiyle Münih şampiyonluğunu ilan etti.

34. kez şampiyon oldu

Üst üste kazandığı şampiyonlukların ardından geçtiğimiz sezon Bayer 04 Leverkusen'e şampiyonluğu kaptıran Bayern Münih, 1 sezonun ardından zirveyi sahibi oldu. Münih toplamda ise 34. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany de teknik adamlık kariyerinde 2. kez şampiyon oldu. Kompany daha önce 2022-2023 sezonunda Burnley ile İngiltere Championship'te şampiyon olmuştu. - İSTANBUL