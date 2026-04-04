Bayern Münih, Freiburg'u Uzatmalarda Geçti

04.04.2026 19:14
Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, Freiburg deplasmanında uzatma dakikalarında attığı gollerle 3-2 galip geldi.

Bundesliga'nın 28. haftasında Freiburg, Europa-Park Stadı'nda Bayern Münih'i konuk etti.

Ev sahibi ekip, 46. dakikada Johan Manzambi ve 71. dakikada Lucas Höler'in attığı gollerle 2-0 üstünlük yakaladı.

Bayern Münih, Tom Bischof'un 81 ve 90+2, Lennart Karl'ın 90+9. dakikada kaydettiği gollerle 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 73 yapan Bayern Münih, liderliğini sürdürdü. Freiburg ise 37 puanla 8. sırada kaldı.

Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany'nin öğrencileri, ligde 28 hafta sonunda 100 gole ulaşmayı başardı. Münih ekibi, rakip fileleri iki kez daha havalandırması halinde 1971-1972 sezonundaki kendisine ait 101 gollük Bundesliga rekorunu kıracak.

Kaynak: AA

