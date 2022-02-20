Üye Girişi
Bayern Münih, ikinci yarıda bulduğu gollerle Greuther Fürth'ü 4-1 yendi - Son Dakika

Bayern Münih, ikinci yarıda bulduğu gollerle Greuther Fürth'ü 4-1 yendi

20.02.2022 21:44
Bayern Münih, ikinci yarıda bulduğu gollerle Greuther Fürth'ü 4-1 yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Greuther Fürth'ü 4-1 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Greuther Fürth'ü 4-1 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 23. haftasında son sırada yer alan Greuther Fürth'ü Allianz Arena'da konuk etti.

Konuk ekip 42. dakikada Branimir Hrgota'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih 46. ve 82. dakikalarda Robert Lewandowski, 61. dakikada Sebastian Griesbeck kendi kalesine ve 90+1. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

- Borussia Dortmund, rakibini gol yağmuruna tuttu

Borussia Dortmund da sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 6-0 yendi.

Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 26. ve 82. dakikada Marco Reus, 32. dakikada Donyell Malen, 70. dakikada Marius Wolf, 74. dakikada Youssoufa Moukoko ve 90+1. dakikada penaltıdan Emre Can attı..

Böylelikle, 55 puanı bulunan Bayern Münih, puanını 49'a çıkaran en yakın rakibi Borussia Dortmund'un 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Borussia Mönchengladbach ise 26 puanla 13. sırada yer alırken, 13 puanı bulunan Greuther Fürth de 18. ve son sırada yer alıyor.

YORUMLAR
500
Bayern Münih, ikinci yarıda bulduğu gollerle Greuther Fürth'ü 4-1 yendi Bayern Münih, ikinci yarıda bulduğu gollerle Greuther Fürth'ü 4-1 yendi Felipe Sanchez Mateos: 'Trabzonspor baskıyla bizi tanınamaz hale getirdi' Felipe Sanchez Mateos: "Trabzonspor baskıyla bizi tanınamaz hale getirdi"

Bayern Münih, Bundesliga, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bayern Münih, ikinci yarıda bulduğu gollerle Greuther Fürth'ü 4-1 yendi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
21:30 Genç yetenek Arda Güler, mest olduğu tezahüratı canlı yayında açıkladı!
21:21 Ali Babacan, sosyal medyada gündem olan fotoğrafına güncelleme yaptı! Yem fiyatlarına göndermede bulundu
21:17 Haftalar sonra bir ilki yaşadılar! Sarı-lacivertliler, Hatay engelini aşarak 5. sıraya yükseldi
20:52 Münih Güvenlik Konferansı sonrası röportaj veren Hulusi Akar'ın çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
20:49 Son Dakika: Türkiye'de 20 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 263 kişi vefat etti, 70 bin 355 yeni vaka tespit edildi
20:27 Fenerbahçe tribününde şaşırtan anlar! Güney Koreli fanatikler Kuzey Kore'ye küfürlü tezahürat yaptı
19:58 Aleyna Tilki, arkadaşı Serel Yereli'nin evini temizledi! Paylaştıkları fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu
19:42 Maç sırasındaki sözleri canlı yayından duyuldu! Herkes, Arda Güler'i konuşuyor
19:31 Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi: Kılıçdaroğlu bu uygulamaya ne diyecek?
19:24 Bir restoran zincirinde çalışan ve "Çıplak garson" olarak bilinen kadının bir gecede müşterilerden aldığı bahşiş şaşkınlık yarattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 21:51:34. #1.11#
SON DAKİKA: Bayern Münih, ikinci yarıda bulduğu gollerle Greuther Fürth'ü 4-1 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement