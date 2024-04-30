Bayern Münih ile Real Madrid Arasında Beraberlik - Son Dakika
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Bayern Münih ile Real Madrid Arasında Beraberlik

Bayern Münih ile Real Madrid Arasında Beraberlik

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlandı. Real Madrid, Vinicius Junior'un golüyle öne geçerken, Bayern Münih ikinci yarıda Leroy Sane ve Harry Kane'in golleriyle öne geçti. Ancak Vinicius Junior'un penaltı golüyle Real Madrid beraberliği sağladı. Rövanş maçı 8 Mayıs'ta Madrid'de oynanacak.

30.04.2024 23:55
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile İspanya ekibi Real Madrid 2-2 berabere kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yarı finalinde Bayern Münih, Allianz Arena'da Real Madrid'i konuk etti.

Madrid ekibi, 24. dakikada Toni Kroos'un güzel ara pasını gole çeviren Vinicius Junior ile 1-0 öne geçti.

İkinci devreye hızlı başlayan Bayern Münih, 53. dakikada Leroy Sane ve 57. dakikada penaltıdan Harry Kane'in attığı gollerle 2-1 üstünlük yakaladı.

Real Madrid'de Vinicius Junior, 83. dakikada kazanılan penaltı atışında rakip fileleri bir kez daha havalandırdı ve mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Konuk takımda milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs Çarşamba günü Madrid'de oynanacak ve finale yükselen taraf belli olacak.

Kaynak: AA

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