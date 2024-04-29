Bayern Münih ile Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geliyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih, yarın sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Allianz Arena'da oynanacak müsabaka ile iki takım, Devler Ligi'nde 21. kez rakip olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final aşaması, dev bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonlar Ligi'nin iki güçlü takımı Bayern Münih ile Real Madrid, yarı final ilk maçında yarın TSİ 22.00'da Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Müsabakanın rövanşı ise 8 Mayıs Çarşamba günü Santiago Bernabeu'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21. randevu

Bayern Münih ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 20 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda iki takım da 9'ar galibiyet elde ederken, 2 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda 32 gol atarken, eflatun-beyazlılar 35 golle karşılık verdi.

İki ekip, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunun yarı final aşamasında rakip olmuştu. İlk maçı Real Madrid deplasmanda 2-1 kazanırken, rövanş karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlanmış ve Madrid temsilcisi finale çıkmıştı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon namağlup

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Union Berlin, Napoli ve Braga ile C Grubu'nda yer alan Real Madrid, grubunu 18 puanla namağlup lider tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Son 16 turunda Leipzig ile karşılaşan İspanyol ekibi, ilk maçta 1-0 yendiği rakibi ile ikinci karşılaşmada 1-1 berabere kalarak çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde de son şampiyon Manchester City'i penaltılarla eleyen Madrid temsilcisi, adını yarı finale yazdırdı.

Bayern Münih, zorlu rakipleri eledi

Bu sezon Devler Ligi'nin grup aşamasında Manchester United, Galatasaray ve Kopenhag ile mücadele eden Bayern Münih ise A Grubu'nu 16 puanla lider tamamladı. Son 16 turunda Lazio ile eşleşen Alman temsilcisi, ilk maçta 1-0 yenildiği rakibini rövanş müsabakasında 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Bayern Münih, çeyrek final aşamasında da Arsenal'a karşı 2-2 ve 1-0'lık sonuçlarla üstünlük kurarak yarı finale yükseldi. - İSTANBUL