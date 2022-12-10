Dünya Kupası'ndan sonra bir darbe daha yedi! Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer kötü haberi sosyal medyadan verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Kupası'ndan sonra bir darbe daha yedi! Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer kötü haberi sosyal medyadan verdi

10.12.2022 14:42

Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, kayak yaparken bacağını kırdı. Tecrübeli eldiven sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda sezonu kapadığını açıkladı. Neuer, 2022 Dünya Kupası'nda Almanya ile boy göstermiş, Panzerler dev turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.

Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Manuel Neuer, büyük bir talihsizlik yaşadı. Kötü haberi sosyal medya hesabından veren Alman eldiven, bacağını kırdığı için sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

"AMELİYATIM İYİ GEÇTİ"

Neuer yaptığı açıklamada, "Bu yıl benim için daha iyi bitebilirdi. Kayak yaparken bacağımın alt kısmı kırıldı. Ameliyatım iyi geçti ama sezonun benim için bittiğini bilmek canımı acıtıyor." ifadelerini kullandı.

ALMANYA, DÜNYA KUPASI'NDA KAYIP

Manuel Neuer, 2022 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile boy göstermişti. Panzerler, dev turnuvaya grup aşamasında veda ederek büyük bir sürprize imza atmıştı.

YORUMLAR
500

Almanya Milli Futbol Takımı, Manuel Neuer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'ndan sonra bir darbe daha yedi! Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer kötü haberi sosyal medyadan verdi - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Aile sağlık merkezinde kız çocuklarına taciz olayında iğrenç ayrıntı! Sırtını dinlerken vücudunu ellemiş
14:38 Dünya Kupası'ndan sonra bir darbe daha yedi! Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer kötü haberi sosyal medyadan verdi
14:25 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan "6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar" tepkisi: Dünyayı başlarına yıkın, neyi bekliyorsunuz?
14:19 6'lı masadaki isimden gündem olacak iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teklif geldi
14:18 Erden Timur'un tek cümlesi büyük olay yaratmıştı çıkartmıştı! Fenerbahçe'den yanıt geldi
13:57 Babasının cenazesine makyajlı gittiği yorumları yapılan Özge Ulusoy, eleştirilere sessiz kalmadı: Sizi vicdansızlar
13:01 Marketlere denetim düzenleyen ekipler, son kullanma tarihinin üzerinden 10 ay geçmiş ürünlerle karşılaştı
12:56 Fenerbahçeliler sert tepki gösterdi! "Ölüm tehdidi" aldım diyen gazeteci, Jesus paylaşımını kaldırdı
12:36 Ebru Şallı oğluyla fotoğrafını paylaştı, görenler aynı yorumu yaptı: Bu nasıl yakışıklılık
11:27 Üzerine kale direği devrilen 8 yaşındaki çocuk, 3 gün süren hayatta kalma mücadelesini kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2022 15:07:24. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Kupası'ndan sonra bir darbe daha yedi! Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer kötü haberi sosyal medyadan verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement