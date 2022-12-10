Dünya Kupası'ndan sonra bir darbe daha yedi! Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer kötü haberi sosyal medyadan verdi

Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Manuel Neuer, büyük bir talihsizlik yaşadı. Kötü haberi sosyal medya hesabından veren Alman eldiven, bacağını kırdığı için sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

"AMELİYATIM İYİ GEÇTİ"

Neuer yaptığı açıklamada, "Bu yıl benim için daha iyi bitebilirdi. Kayak yaparken bacağımın alt kısmı kırıldı. Ameliyatım iyi geçti ama sezonun benim için bittiğini bilmek canımı acıtıyor." ifadelerini kullandı.

ALMANYA, DÜNYA KUPASI'NDA KAYIP

Manuel Neuer, 2022 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile boy göstermişti. Panzerler, dev turnuvaya grup aşamasında veda ederek büyük bir sürprize imza atmıştı.