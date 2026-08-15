Ünlü futbolcu sahada bayıldı! Nedeni sakatlık değil
Bayern Münih'in hazırlık maçında Leipzig'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada korkutan anlar yaşandı. Jamal Musiala, mücadelenin 83. dakikasında yüksek sıcaklığın etkisiyle kısa süreliğine bayıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yıldız futbolcu, tedavisinin ardından oyuna devam edemedi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bayern Münih ile Leipzig hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bayern Münih, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MUSIALA 83. DAKİKADA BAYILDI
Karşılaşmanın 83. dakikasında Jamal Musiala sıcak havanın etkisiyle kısa süreliğine bayıldı. Yıldız futbolcunun yerde kalmasının ardından sağlık ekipleri sahaya girerek Musiala'ya müdahale etti.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Saha içerisinde tedavisi gerçekleştirilen Jamal Musiala, yapılan müdahalenin ardından karşılaşmaya devam edemedi. Bayern Münih'in 3-1 kazandığı hazırlık maçında Musiala'nın yaşadığı rahatsızlık karşılaşmanın önüne geçen anlardan biri oldu.
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