Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 5 golle geçti - Son Dakika
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Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 5 golle geçti

17.10.2022 03:00
Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 5 golle geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 5-0 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 5-0 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'da 10. haftanın kapanış maçında Freiburg'u Allianz Arena'da konuk etti.

Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 13. dakikada Serge Gnabry, 33. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting, 52. dakikada Leroy Sane, 55. dakikada Sadio Mane ve 80. dakikada Marcel Sabitzer'in golleriyle müsabakadan 5-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 19'a çıkardı ve lider Union Berlin'in 4 puan ardında 2. sıraya yükseldi.

Bu sezon ligde ikinci mağlubiyetini yaşayan Freiburg ise 18 puanla 3. sıraya geriledi.

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Kaynak: AA

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