Bayern Münih şampiyonluğa sevinirken 90+5'te yediği golle yıkıldı - Son Dakika
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Bayern Münih şampiyonluğa sevinirken 90+5'te yediği golle yıkıldı

Bayern Münih şampiyonluğa sevinirken 90+5\'te yediği golle yıkıldı

Bundesliga'nın 32. haftasında Bayern Münih, Leipzig ile deplasmanda 90+5'te yediği golle 3-3 berabere kaldı. Kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Bayern Münih, şampiyonluk kutlamalarını 1 hafta ertelemek zorunda kaldı.

03.05.2025 18:33
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Bundesliga'nın 32. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Leipzig ile karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan ve Bayern Münih'in kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada Leipzig, 11. dakikada Benjamin Sesko, 39. dakikada Lukas Klostermann'ın golleriyle 2-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 62. dakikada Michael Olise, 63. dakikada Michael Olise ve 83. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle 3-2 geçti.

KUTLAMALARI İPTAL EDEN GOL

Bayern Münihli oyuncular, maçın son saniyelerinde şampiyonluk sevincine başlamışken beklenmedik bir gol geldi. Leipzig'de 90+5'te sahneye çıkan Youssef Poulsen attığıson saniye golüyle, Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamalarını 1 hafta erteledi.

LEVERKUSEN PUAN KAYBEDERSE...

Bu sonucun ardından Bayern Münih 76, Leipzig 50 puana yükseldi. Bayern Münih, gelecek hafta sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. Leipzig, gelecek hafta Werder Bremen deplasmanına gidecek. Bayern Münih, öte yandan Bayer Leverkusen'in maçını da beklemeye başladı. Ligde 76 puanda bulunan Münih, 67 puanlı Bayer Leverkusen'in pazar günü Freiburg karşısında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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Son Dakika Spor Bayern Münih şampiyonluğa sevinirken 90+5'te yediği golle yıkıldı - Son Dakika

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