Bayern Münih Şampiyonluğu Erteledi - Son Dakika
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Bayern Münih Şampiyonluğu Erteledi

Leipzig ile 3-3 berabere kalan Bayern Münih, şampiyonluk şansını kaçırdı.

03.05.2025 19:04
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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) 32. hafta maçında Leipzig'le 3-3 berabere kalan Bayern Münih, sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etme şansını kaçırdı.

Red Bull Arena'da Benjamin Sesko'nun golüyle 11. dakikada öne geçen ev sahibi ekip, 39. dakikada Lukas Klostermann'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı, Leipzig lehine 2-0 sonuçlandı.

İkinci yarıda toparlanan Bayern Münih, Eric Dier'in 62. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi ve sadece bir dakika sonra Michael Olise ile eşitliği yakaladı: 2-2.

Bavyera ekibini öne geçiren golü 83. dakikada Leroy Sane atarken, Yussuf Poulsen'in 90+4. dakikada Leipzig adına kaydettiği beraberlik golü Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasını erteledi.

Bu sonuçla lider Bayern Münih 76 puana ulaşırken, Leipzig 50 puanla 5. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA

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