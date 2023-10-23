Bayern Münih'te 5 yıldız, Galatasaray maçında yok

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bayern Münih ile karşılaşacak. Yarın saat 19.45'te oynanacak mücadelede Alman devinin 5 yıldız futbolcusu kadroda yer almayacak.
Bayern Münih'te son idmana katılan Serge Gnabry ve Manuel Neuer'in yanı sıra sakat futbolcular Leon Goretzka, Dayot Upamecano ve Raphael Guerreiro kadroda yer almadı.
Galatasaray ile Bayern Münih, 24 Ekim Salı saat 19.45'te Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. A Grubu'nda 2. sırada yer alan temsilcimizin 4 puanı bulunuyor. Tüm maçlarını kazanan Alman devi ise liderlik koltuğunda oturuyor.
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