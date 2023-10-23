Bayern Münih'te 5 yıldız, Galatasaray maçında yok

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bayern Münih ile karşılaşacak. Yarın saat 19.45'te oynanacak mücadelede Alman devinin 5 yıldız futbolcusu kadroda yer almayacak.

3 FUTBOLCU SAKAT

Bayern Münih'te son idmana katılan Serge Gnabry ve Manuel Neuer'in yanı sıra sakat futbolcular Leon Goretzka, Dayot Upamecano ve Raphael Guerreiro kadroda yer almadı.

4 PUANIMIZ VAR

Galatasaray ile Bayern Münih, 24 Ekim Salı saat 19.45'te Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. A Grubu'nda 2. sırada yer alan temsilcimizin 4 puanı bulunuyor. Tüm maçlarını kazanan Alman devi ise liderlik koltuğunda oturuyor.